СБУ блокировала контрабанду психотропных препаратов из РФ в Украину

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали в Одессе незаконную переправку из РФ в Украину несертифицированных лекарственных средств, содержащих психотропы.

Как сообщается на сайте СБУ в пятницу, сотрудники спецслужбы задокументировали несколько фактов продажи фальсифицированных лекарственных средств в Киеве, Одессе и Мариуполе. "Злоумышленники реализовывали товар сомнительного качества под видом качественных оригинальных препаратов без разрешительных документов и сертификатов качества", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, в состав группировки входили двое граждан Украины и гражданин РФ, организовавшие переправку из России незарегистрированных медпрепаратов, психотропных и других фальсифицированных лекарственных средств для продажи через аптечные сети. "Обнаруженные медпрепараты не имеют государственной регистрации в Украине и запрещены к использованию в нашей стране. Продукцию дельцы нелегально доставляли железнодорожным транспортом и дальнобойщиками", - рассказал СБУ.

По данным спецслужбы, сейчас двум участникам группировки уже сообщено о подозрении.

Открыто производство по ч.2 ст.321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, ведется следствие для привлечения к ответственности всех причастных к противоправной деятельности лиц.