События

12:37 19.03.2021

В Киеве за сутки выявлено 1210 новых случаев COVID-19

1 мин читать
В Киеве за сутки выявлено 1210 новых случаев COVID-19

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждено 1210 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"1210 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего – 151,133 тыс.) … 24 летальных случая от вируса (всего – 3,015 тыс.)", - написал Кличко в "Телеграм-канале" в пятницу.

Госпитализировано за сутки 129 пациентов. Выздоровели 258 человек.

Всего коронавирус преодолели 100804 жителя Киева.

 

Теги: #киев #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:10 19.03.2021
Киев и 4 области вошли в "красную" карантинную зону

Киев и 4 области вошли в "красную" карантинную зону

09:57 19.03.2021
Arricano закроет свои ТРЦ в Киеве на время усиленного карантина

Arricano закроет свои ТРЦ в Киеве на время усиленного карантина

08:29 19.03.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 121,7 млн, число жертв - 2,69 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 121,7 млн, число жертв - 2,69 млн - университет Хопкинса

08:23 19.03.2021
В Украине за сутки 15850 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4592 человека – Степанов

В Украине за сутки 15850 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4592 человека – Степанов

03:02 19.03.2021
На Буковине выявлено 584 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

На Буковине выявлено 584 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

21:01 18.03.2021
В Париже и нескольких департаментах Франции вводят "локдаун" из-за ситуации с COVID-19

В Париже и нескольких департаментах Франции вводят "локдаун" из-за ситуации с COVID-19

18:07 18.03.2021
Киевское метро возобновило работу после проверки сообщения о "минировании", все станции открыты для пассажиров

Киевское метро возобновило работу после проверки сообщения о "минировании", все станции открыты для пассажиров

16:50 18.03.2021
"Интерпайп" за год направил на борьбу с коронавирусом 73,5 млн грн

"Интерпайп" за год направил на борьбу с коронавирусом 73,5 млн грн

16:48 18.03.2021
Станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" в Киеве возобновили работу после проверки сообщения о "минировании"

Станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" в Киеве возобновили работу после проверки сообщения о "минировании"

16:04 18.03.2021
В Киеве "заминировали" семь станций метро, полицейские проверяют информацию

В Киеве "заминировали" семь станций метро, полицейские проверяют информацию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Несколько сотрудников военной разведки Болгарии арестованы по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Киев и 4 области вошли в "красную" карантинную зону

Работники "Укрзализныци" через 2 недели планируют забастовку с остановкой всех видов перевозок - глава ВСК Рады

В Украине за сутки 15850 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4592 человека – Степанов

В Киевской области возможно введение жестких ограничений - ОП

ПОСЛЕДНЕЕ

Несколько сотрудников военной разведки Болгарии арестованы по подозрению в шпионаже в пользу РФ

СБУ блокировала контрабанду психотропных препаратов из РФ в Украину

В Украине в ближайшие сутки ожидаются небольшие осадки

В ОПУ рассчитывают, что страны ЕС поддержат по примеру Литвы евроинтеграционные стремления Украины

Меркель призвала правительство Украины продолжать борьбу с коррупцией, судебную и земельную реформы

Глава НАПК: угроза признания ВАКС неконституционным очень высока

Украина высоко ценит сотрудничество с Германией в "нормандском формате" для достижения мира на Донбассе - Зеленский

Суд полностью оправдал экс-нардепа Пашинского - адвокат

На СНБО в пятницу резонансные вопросы рассматриваться не будут - нардеп Железняк

На Киевщине СБУ задержала главу ОТГ и его зама при получении "земельной" взятки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА