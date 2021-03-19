В Киеве за сутки выявлено 1210 новых случаев COVID-19

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждено 1210 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"1210 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего – 151,133 тыс.) … 24 летальных случая от вируса (всего – 3,015 тыс.)", - написал Кличко в "Телеграм-канале" в пятницу.

Госпитализировано за сутки 129 пациентов. Выздоровели 258 человек.

Всего коронавирус преодолели 100804 жителя Киева.