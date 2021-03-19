В Украине в ближайшие сутки ожидаются небольшие осадки

В ближайшие сутки погоду в Украине продолжит оказывать влияние влажный и прохладный воздух, продолжающий поступать с северо-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 20 марта, по всей территории Украины за исключением западных областей, местами небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западных областях 3-8° мороза. Днем ожидается 2-7° тепла. В Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве в субботу местами небольшой мокрый снег и дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве 20 марта была зафиксирована в 1990 году и составила 22,4° тепла, самая низкая ночью - 19° мороза в 1942 году.

В воскресенье, 21 марта, в Украине без осадков, лишь ночью в восточных областях местами небольшой снег.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем в северной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в западной части 4-9° мороза. Днем 3-8° тепла. В Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве в воскресенье без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 5-7° тепла.