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12:25 19.03.2021

В ОПУ рассчитывают, что страны ЕС поддержат по примеру Литвы евроинтеграционные стремления Украины

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В ОПУ рассчитывают, что страны ЕС поддержат по примеру Литвы евроинтеграционные стремления Украины

Киев рассчитывают на поддержку странами Европейского Союза перспективы будущего членства Украины в ЕС, как это сделала Литва, подписав совместную Декларацию относительно европейской перспективы Украины, заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Как информирует пресс-служба президента, Жовква отметил, что указанный совместный украинско-литовский документ является первым шагом к признанию Евросоюзом перспективы членства Украины.

"Считаю, что в не столь отдаленном будущем эта Декларация займет достойное место рядом с Соглашением об ассоциации в истории обретения Украиной полноправного членства в Евросоюзе. Ведь это - важный шаг на пути реализации стратегической цели нашего государства, подкрепленный широкой поддержкой граждан Украины. Вместе с тем на этом мы не останавливаемся и рассчитываем, что вскоре остальные государства-члены также поддержат наши евроинтеграционные стремления", - сказал заместитель руководителя Офиса главы государства.

Он добавил, что "совместная Декларация президентов Украины и Литвы относительно европейской перспективы Украины является первым подобным заключенным документом с государством - членом ЕС".

Как сообщалось, 18 марта состоялась встреча президентов Украины и Литвы, в ходе которой они подписали Декларацию относительно европейской перспективы Украины. В документе не только признается право Украины подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе, но и закреплены намерения лидеров Украины и Литовской Республики прилагать усилия для получения перспективы членства Украины в ЕС.

Теги: #украина #литва
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