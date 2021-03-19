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12:09 19.03.2021

Меркель призвала правительство Украины продолжать борьбу с коррупцией, судебную и земельную реформы

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Меркель призвала правительство Украины продолжать борьбу с коррупцией, судебную и земельную реформы

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля продолжать работу по борьбе с коррупцией в стране, судебную и земельную реформы.

"Мы видим прогресс реформ, касается ли это тендерных закупок, касается ли это цифровизации, диджитализации. Но хочу сказать, и вы знаете это сами, что некоторые шаги еще надо сделать, и я понимаю, что это очень сложно. Например, я имею в виду борьбу с коррупцией, суды, также рынок земли", - сказала Меркель, открывая четвертый немецко-украинский бизнес-форум, который проходит в онлайн-формате в пятницу.

Канцлер призвала Шмыгаля продолжать этот курс реформ и отметила, что Германия приветствует принятые в Украине законы, которые касаются инвестиций и которые дают инвесторам больше гарантий защиты их инвестиции. По ее словам, этот курс очень важен, это касается также сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Внедрение этих реформ, ассоциация с ЕС - от этого зависит также и макрофинансовая помощь ЕС. Я осознаю, что путь, которым идет ваше правительство, является сложным, непростым, но, вместе с тем, он сближает Украину с ЕС, и также шаг за шагом ведет к взаимному открытию рынков, потому эти реформы - это инвестиции в будущее в экономическом, политическом, а также общественном плане", - указала Меркель.

Теги: #украина #меркель #реформы
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