Украина высоко ценит сотрудничество с Германией в "нормандском формате" для достижения мира на Донбассе - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Германию за поддержку Украины в условиях продолжающейся агрессии со стороны Российской Федерации.

"Уважаемая федеральный канцлер, от имени Украины примите искрению благодарность Вам лично и федеральному правительству за поддержку Украины в условиях продолжающейся агрессии со стороны Российской Федерации. Мы высоко ценим сотрудничество с Федеративной республикой Германия в "нормандском формате" для достижения мира на Донбассе", - сказал Зеленский в видеообращении к четвертому украинско-немецкому экономическому форуму в пятницу.

Кроме того, президент Украины отметил важность предоставленной помощи от Германии в проектах по развитию бизнеса, модернизации энергетического сектора.

Также Зеленский отметил, что Украина особенно заинтересована в сотрудничестве с Германией в диджитализации, энергетике, в сфере инфраструктуры, логистики, аграрной и авиаконструкторской отраслей.