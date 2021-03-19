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11:41 19.03.2021

Украина высоко ценит сотрудничество с Германией в "нормандском формате" для достижения мира на Донбассе - Зеленский

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Украина высоко ценит сотрудничество с Германией в "нормандском формате" для достижения мира на Донбассе - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Германию за поддержку Украины в условиях продолжающейся агрессии со стороны Российской Федерации.

"Уважаемая федеральный канцлер, от имени Украины примите искрению благодарность Вам лично и федеральному правительству за поддержку Украины в условиях продолжающейся агрессии со стороны Российской Федерации. Мы высоко ценим сотрудничество с Федеративной республикой Германия в "нормандском формате" для достижения мира на Донбассе", - сказал Зеленский в видеообращении к четвертому украинско-немецкому экономическому форуму в пятницу.

Кроме того, президент Украины отметил важность предоставленной помощи от Германии в проектах по развитию бизнеса, модернизации энергетического сектора.

Также Зеленский отметил, что Украина особенно заинтересована в сотрудничестве с Германией в диджитализации, энергетике, в сфере инфраструктуры, логистики, аграрной и авиаконструкторской отраслей.

Теги: #зеленский #украина #германия
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