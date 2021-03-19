Суд полностью оправдал экс-нардепа Пашинского - адвокат

Суд, рассматривающий дело о причинении бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским телесных повреждений жителю Киевской области Вячеславу Химикусу, оправдал экс-нардепа, сообщил адвокат Андрей Федур.

"Да. Подтверждаю. Сегодня Сергей Пашинский был полностью оправдан судом", - написал Федур в соцсети Facebook.

Суд установил, что прокурор не доказал виновность Пашинского, уточнил адвокат, и на этом основании постановил оправдательный приговор.

"Хочу рассчитывать, что наконец прекратятся спекуляции вокруг этого дела", - добавил он.

Как сообщилось, 4 октября 2019 года ГБР уведомило нардепа Верховной Рады Украины V-VIII созывов Сергея Пашинского о подозрении в причинении ранения мужчине в Киевской области. В сообщении ГБР указано, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между бывшим на то время народным депутатом и гражданином, в ходе которого депутат выстрелил мужчине в левую ногу из пистолета марки Glock-19. Вследствие этого потерпевший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.

Печерский райсуд избрал меру пресечения Пашинскому в виде содержания под стражей 17 октября, а 18 декабря Киевский апелляционный суд принял решение освободить его из-под стражи и поместил под круглосуточный домашний арест. Киевский апелляционный суд оставил Пашинского под круглосуточным домашним арестом.

28 апреля ГБР сообщило о завершении расследования уголовного производства в отношении народного депутата Украины V-VIII созывов, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений.

6 июля 2020 года ГБР направило материалы дела в суд.

9 марта адвокат пострадавшего Химикуса сообщила, что он принял решение отозвать гражданский иск. Потерпевшему заплачена компенсация, после чего он отказался от претензий к экс-нардепу.