На Киевщине СБУ задержала главу ОТГ и его зама при получении "земельной" взятки

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали главу одной из объединенных территориальных громад (ОТГ) Киевской области и его заместителя, вымогавших неправомерную выгоду от застройщиков.

"В ходе досудебного расследования установлено, что глава ОТГ и его заместитель требовали неправомерную выгоду от предпринимателей-застройщиков. Сотрудники спецслужбы, в частности задокументировали, что за $25 тыс. и 700 тыс. грн чиновники гарантировали им победу в земельном аукционе, обещав подписание договора аренды земельного участка общей площадью 12 га для строительства многоквартирных жилых домов", - сообщает пресс-центр СБУ.

Кроме того, злоумышленники содействовали снижению оценочной стоимости земельных участков более чем в 10 раз. Их действия могли привести к недополучению бюджетами разных уровней сотен тысяч гривень.

Правоохранители задокументировали факт получения чиновниками первой части взятки. Оба были задержаны после получения основной части неправомерной выгоды.

Продолжаются обыски по местам работы и проживания чиновников.

Решается вопрос об уведомлении их о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.