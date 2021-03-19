События

11:05 19.03.2021

На Киевщине СБУ задержала главу ОТГ и его зама при получении "земельной" взятки

1 мин читать
На Киевщине СБУ задержала главу ОТГ и его зама при получении "земельной" взятки

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали главу одной из объединенных территориальных громад (ОТГ) Киевской области и его заместителя, вымогавших неправомерную выгоду от застройщиков.

"В ходе досудебного расследования установлено, что глава ОТГ и его заместитель требовали неправомерную выгоду от предпринимателей-застройщиков. Сотрудники спецслужбы, в частности задокументировали, что за $25 тыс. и 700 тыс. грн чиновники гарантировали им победу в земельном аукционе, обещав подписание договора аренды земельного участка общей площадью 12 га для строительства многоквартирных жилых домов", - сообщает пресс-центр СБУ.

Кроме того, злоумышленники содействовали снижению оценочной стоимости земельных участков более чем в 10 раз. Их действия могли привести к недополучению бюджетами разных уровней сотен тысяч гривень.

Правоохранители задокументировали факт получения чиновниками первой части взятки. Оба были задержаны после получения основной части неправомерной выгоды.

Продолжаются обыски по местам работы и проживания чиновников.

Решается вопрос об уведомлении их о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #земля #отг #сбу #взятки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:07 18.03.2021
В Днепре контрразведка СБУ задержала агента, работавшего на "спецслужбу" т.н. "ДНР"

В Днепре контрразведка СБУ задержала агента, работавшего на "спецслужбу" т.н. "ДНР"

12:22 18.03.2021
Шмыгаль предложил рассмотреть вопрос об открытии бюро земли Северный Рейн-Вестфалия в Украине

Шмыгаль предложил рассмотреть вопрос об открытии бюро земли Северный Рейн-Вестфалия в Украине

04:54 18.03.2021
СБУ заблокировала два канала незаконной миграции иностранцев в Украину

СБУ заблокировала два канала незаконной миграции иностранцев в Украину

21:04 17.03.2021
Разумков об обысках СБУ в рамках дела о подготовке и ратификации "харьковских соглашений": Следователей интересовали документы и компьютеры

Разумков об обысках СБУ в рамках дела о подготовке и ратификации "харьковских соглашений": Следователей интересовали документы и компьютеры

14:44 17.03.2021
Законопроект о рынке земли противоречит национальным интересам Украины - Тимошенко

Законопроект о рынке земли противоречит национальным интересам Украины - Тимошенко

17:25 16.03.2021
СБУ провела обыски в СНБО, комитетах Рады, Кабмине и МИД в рамках дела о подготовке и ратификации "харьковских соглашений"

СБУ провела обыски в СНБО, комитетах Рады, Кабмине и МИД в рамках дела о подготовке и ратификации "харьковских соглашений"

12:53 16.03.2021
ГБР задержало сотрудника СБУ, который похитил человека в интересах российской компании

ГБР задержало сотрудника СБУ, который похитил человека в интересах российской компании

12:01 16.03.2021
СБУ разоблачила группировку, которая осуществляла незаконные финансовые переводы для международной терорганизации

СБУ разоблачила группировку, которая осуществляла незаконные финансовые переводы для международной терорганизации

11:32 16.03.2021
СБУ блокировала масштабную хакерскую атаку со стороны РФ на правительственные ресурсы Украины

СБУ блокировала масштабную хакерскую атаку со стороны РФ на правительственные ресурсы Украины

20:26 15.03.2021
Законопроекты о передаче земле в громады и электронных земельных аукционах важны для запуска в Украине оборота земель с 1 июля - министр агрополитики

Законопроекты о передаче земле в громады и электронных земельных аукционах важны для запуска в Украине оборота земель с 1 июля - министр агрополитики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Работники "Укрзализныци" через 2 недели планируют забастовку с остановкой всех видов перевозок - глава ВСК Рады

В Украине за сутки 15850 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4592 человека – Степанов

В Киевской области возможно введение жестких ограничений - ОП

РФ развернула "машину" по противодействию Крымской платформе – Кулеба

Во время видеоконференции советников лидеров "Нормандской четверки" обсуждалось возвращение в режим полного прекращения огня на Донбассе – Офис президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд полностью оправдал экс-нардепа Пашинского - адвокат

На СНБО в пятницу резонансные вопросы рассматриваться не будут - нардеп Железняк

Офис генпрокурора возбудил уголовное дело против первого замглавы НБУ Рожковой - СМИ

NASA провело успешное испытание первой ступени сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

Морские, сухопутные и воздушные подразделения Госпогранслужбы Украины присоединятся к учениям "Си Бриз-2021"

Работники "Укрзализныци" через 2 недели планируют забастовку с остановкой всех видов перевозок - глава ВСК Рады

Церемония вручения премии "Оскар" пройдет в очном формате

Обвиняемый в кибератаке на завод Tesla россиянин признал вину

Число заражений COVID-19 в мире превысило 121,7 млн, число жертв - 2,69 млн - университет Хопкинса

В Украине за сутки 15850 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4592 человека – Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА