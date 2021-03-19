Работники "Укрзализныци" через 2 недели планируют забастовку с остановкой всех видов перевозок - глава ВСК Рады

Сотрудники "Укрзализныци" (УЗ) через две недели планируют провести крупную забастовку с остановкой всех видов перевозок, написала на своей странице в Facebook глава временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке и оценке состояния АО "Укрзализныця", народный депутат Юлия Гришина (партия "Слуга народа").

По ее словам, уволенный накануне проведения второго заседания ВСК глава правления УЗ Владимир Жмак не смог присутствовать на заседании из-за больничного в связи с СOVID-19, поэтому на повестке дня стояла встреча с Профсоюзами железнодорожников для заслушивания проблемных вопросов трудового коллектива компании, при этом два из трех профсоюзов не явились.

"Трудовой коллектив в отчаянии, через две недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок. Со всеми этими материалами комиссия уже работает", - написала Гришина.

На заседании ВСК также обсудила неудовлетворительное состояние выполнения запросов ВСК, направленных в правоохранительные органы Украины и решила пригласить на следующее заседание руководителей Офиса Генпрокурора, Государственного бюро расследований, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы и Национального антикоррупционного бюро.

"Активная работа следственной комиссии продолжается. Цель нашей ВСК - исследовать "вклад" каждого руководителя УЗ, Наблюдательного совета и возможных контрагентов в доведение "Укрзализныци" до критического состояния", - подчеркнула Гришина.

По ее словам, ВСК будет исследовать операционную, инвестиционную и финансовую деятельность "Укрзализныци" в период с 2015 года, поскольку именно с этого времени наблюдается стремительное ухудшение состояния компании.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министрам рассмотреть обращение временной следственной комиссии Верховной Рады, которая занимается вопросом проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця", и предоставить соответствующую информацию.

ВСК Верховной Рады по проверке и оценке состояния "Укрзализныци" решила запросить у премьер-министра Максима Шмыгаля и набсовета компании их оценку деятельности нынешнего правления УЗ.

Ранее экс-глава УЗ Владимир Жмак заявил, что считает недоразумением запрос ВСК относительно оценки компетентности правления компании до диалога с правлением.

Кроме того, УСПП обеспокоен тем, что ВСК ВР по "Укрзализныце" не рассматривает действия предыдущего руководства и набсовета компании.