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07:38 19.03.2021

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра 19 марта, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано. Наши воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 18 марта, российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе - из запрещенного вооружения.

"За прошедшие сутки, 18 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта ЮЖНОЕ оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение несовместимо с жизнью", - подчеркнули в штабе ООС.

На все обстрелы со стороны российских наемников украинские защитники открывали ответный огонь.

"Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - подытожили в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/

Теги: #оос #сводка #украина
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