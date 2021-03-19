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06:48 19.03.2021

КНДР заявила о разрыве дипломатических отношений с Малайзией

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КНДР заявила о разрыве дипломатических отношений с Малайзией

Северная Корея заявила, что разрывает дипломатические отношения с Малайзией из-за экстрадиции одного из ее граждан в США, сообщает ЦТАК.

Северокорейский бизнесмен, проживающий в Малайзии, обвинялся в поставках запрещенных предметов роскоши из Сингапура в Пхеньян в нарушение санкций ООН.

Высший суд Малайзии постановил, что он может быть экстрадирован в США, отклонив его апелляцию, оспаривающую запрос об экстрадиции.

"Этот поразительный для всего мира инцидент является откровенным продуктом антикорейского заговора, созданного из враждебной политики США, направленной на изоляцию и удушение нашей страны, а также проамериканского раболепия со стороны малайзийских властей", - говорится в официальном заявлении ЦТАК.

"В связи со сложившейся тяжелой ситуацией Министерство иностранных дел КНДР настоящим объявляет о полном разрыве дипломатических отношений с Малайзией, которая совершила враждебный акт против КНДР в угоду давлению США", - сообщило агентство.

Отмечается, что бизнесмен занимался "законной внешнеторговой деятельностью".

В КНДР предупредили, что малазийские власти будут нести полную ответственность за любые последствия, которые возникнут между двумя странами.

Пхеньян также заявил, что США "заплатят должную цену" как "закулисный манипулятор и главный виновник этого инцидента".

Теги: #малайзия #разрыв #кндр #отношения
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