Байден рассматривает возможность продления пребывания американских военных в Афганистане до ноября – СМИ

Президент США Джо Байден рассматривает разные варианты дат вывода американских военных из Афганистана, в том числе вариант продления их пребывания до ноября, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

"Байден хочет уйти (из Афганистана - ИФ)", - сказал один из собеседников.

Однако, по его словам, лидеры Пентагона убеждают президента рассмотреть возможность продления пребывания американских войск в Афганистане еще на полгода, заявляя, что Талибан не выполняет свою часть соглашения.

Как уточнили источники телеканала, военные представили Байдену несколько вариантов действий. Среди них: вывод войск в соответствии с соглашением к 1 мая, сохранение войск в стране на неопределенный срок или сохранение войск в Афганистане на период, который должен определить президент. Сотрудники Минобороны предлагают продлить пребывание военных на полгода.

Отмечается, что на данный момент окончательное решение не принято.

"Решение за президентом", - заявил один из собеседников телеканала.

Ранее Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что соглашение США с движением "Талибан" было проработано недостаточно, и Вашингтону нелегко исполнить свою часть обязательств - вывести к маю американские войска из Афганистана.

"Это может случиться, но это будет непросто", - сказал президент.

Он пояснил, что сейчас находится в процессе принятия решения, когда военные США покинут Афганистан.

Вашингтон заключил соглашение с талибами 29 февраля 2020 года, чтобы запустить мирный процесс в Афганистане. "Талибан" обязался не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников, а США - вывести войска за 14 месяцев, если талибы будут соблюдать достигнутые договоренности.

Однако мирный процесс осложняется насилием в Афганистане, затягивающимися переговорами между Кабулом и талибами и сомнениями в реализуемости графика вывода войск США из страны.