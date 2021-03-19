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05:02 19.03.2021

В Киевской области возможно введение жестких ограничений - ОП

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В Киевской области возможно введение жестких ограничений - ОП

Жесткие карантинные ограничения в Украине продолжат вводить по региональному принципу в соответствии с ситуацией с распространенностью там заболеваемости COVID-19, в Киевской области возможно введение жестких ограничений, заявил заместитель руководителя Офиса президентаУкраины Кирилл Тимошенко.

"Сейчас сделано так, что закрываем именно регионами. В Киеве сейчас плохо, на Ивано-Франковщине, на Закарпатье, Житомирской, Винницкой - они закрыты, в Киеве также закрывают. Но, например, на Днепропетровщине или Харьковщине 30% занятости коек, зачем закрывать регион? Именно поэтому идем закрытием регионов. Думаю, что и Киевская область сейчас также будет закрываться, потому что там также есть проблемы", - рассказал Тимошенко в эфире программы "Право на власть", в ночь на пятницу.

.Тимошенко отметил, что несколько недель назад, когда ситуация ухудшилась в Ивано-Франковской области, там процент занятых мест не снижался, то есть постоянно росло число пациентов.

"Это гораздо опаснее, чем осенью, когда закрывалось все. Поэтому очень просим, чтобы все соблюдали требования", - пояснил заместитель главы ОП.

 

Теги: #киевская #офис_президента #украина #ограничения
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