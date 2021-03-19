Байден призвал постпредов СБ ООН действовать в связи с кризисами в Мьянме, Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене

Президент США Джо Байден в ходе виртуальной встречи с постпредами Совбеза ООН заявил о необходимости действий в связи с обстановкой в Мьянме, Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене.

"Президент вновь подчеркнул важность работы с глобальными партнерами и через многосторонние институты для прекращения пандемии, повышения глобальной безопасности здравоохранения и обеспечения того, чтобы наши страны способствовали справедливому и устойчивому экономическому восстановлению", - говорится в сообщении Белого дома.

Байден объявил собравшимся, что США намерены официально присоединиться к группе друзей ООН по климату и безопасности.

"Президент также отметил необходимость действий СБ ООН по целому ряду региональных кризисов, включая кризисы в Бирме, Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене", - добавили в администрации.

Отмечается, что вместе с Байденом во встречи участвовали специальный посланник президента по климату Джон Керри и первый заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер, которые "проинформировали группу о приоритетах США в отношении изменения климата и вопросов региональной безопасности соответственно".