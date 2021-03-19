События

03:02 19.03.2021

На Буковине выявлено 584 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

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На Буковине выявлено 584 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 584 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 167 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в четверг инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 18 марта, выздоровели 167 человек, 47 784 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 64 598 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 219 человек.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/

Теги: #коронавирус #украина #черновицкая
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