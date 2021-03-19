РФ развернула "машину" по противодействию Крымской платформе – Кулеба

Россия развернула "машину" по противодействию Крымской платформе с целью дискредитировать саму идею Крымской платформы и предотвратить участие представителей других стран в инаугурационном саммите Крымской платформы, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"С другой стороны, нарастают эмоции, иногда даже истерические, в Москве, где развернута уже - я могу вам ответственно об этом сказать - машина по противодействию Крымской платформе, и перед ней стоит две задачи. Первая - это дискредитировать саму идею Крымской платформы, говорить, что это не то, что это декларация, что из этого ничего не получится, а второе - предотвратить участие представителей других стран в инаугурационном саммите Крымской платформы. Над этим Россия уже работает", - сказал Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

По его словам, второй тенденцией является то, что с каждым новым днем появляются новые голоса в поддержку Крымской платформы в мире.

"Буквально сегодня вышло беспрецедентное заявление министров иностранных дел стран "Группы семи", к которому также присоединился высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики, где четко написано, что они поддерживают Крымскую платформу. Это мощный сигнал", - подчеркнул глава МИД Украины.

Источник: https://1plus1.ua/1plus1video