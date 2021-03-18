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23:47 18.03.2021

Еврокомиссия подтвердила, что только проверенная европейским регулятором вакцина может использоваться в ЕС

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Еврокомиссия подтвердила, что только проверенная европейским регулятором вакцина может использоваться в ЕС

Европейская комиссия (ЕК) считает, что заключение европейского регулятора о безопасности вакцины Astrazeneca служит надежным основанием для того, чтобы применять ее в странах ЕС.

"Это эффективная и безопасная вакцина, которая в значительной степени способствует усилиям по устранению воздействия COVID-19 и очень серьезных рисков для здоровья, связанных с инфекцией", - заявила в четверг вечером комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

Она подтвердила позицию Еврокомиссии, согласно которой любая вакцина от COVID-19, прежде чем получить разрешение для использования в ЕС, должна пройти тщательную и независимую проверку Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

"Для нас это никогда не подлежало обсуждению, - отметила она. - Условное разрешение на продажу в ЕС также требует наличия надежной системы фармаконадзора, гарантирующей, что любые возможные проблемы, связанные с лекарствами, какими бы редкими они ни были, не остались незамеченными".

Европейский комиссар назвала вакцинацию "одним из самых действенных средств для надежного прекращения пандемии" и призвала страны ЕС провести кампанию "как можно быстрее, обеспечивая при этом строгий мониторинг безопасности".

Ранее в четверг экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной Astrazeneca не нашел однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата.

Теги: #ес #еврокомиссия #вакцина #регулятор
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