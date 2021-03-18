События

22:16 18.03.2021

Регулятор ЕС признал вакцину "AstraZeneca" безопасной – Степанов

1 мин читать
Регулятор ЕС признал вакцину "AstraZeneca" безопасной – Степанов

Регулятор ЕС признал вакцину "AstraZeneca" безопасной, вакцина не увеличивает риск возникновения тромбов и является безопасной эффективной для защиты от рисков, связанных с коронавирусом, сообщим министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Регулятор ЕС признал безопасной вакцину "AstraZeneca". В Европейском агентстве по лекарственным средствам проверили и доказали: вакцина не увеличивает риск возникновения тромбов. И назвали ее "безопасной и эффективной для защиты от рисков, связанных с коронавирусом", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Министр выразил надежду, что это сообщение европейского регулятора развеет все страхи перед вакцинацией от коронавируса.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/

Теги: #вакцина #украина #степанов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:31 18.03.2021
Во время видеоконференции советников лидеров "Нормандской четверки" обсуждалось возвращение в режим полного прекращения огня на Донбассе – Офис президента

Во время видеоконференции советников лидеров "Нормандской четверки" обсуждалось возвращение в режим полного прекращения огня на Донбассе – Офис президента

21:27 18.03.2021
В Одессе блокирован канал поставки контрафактных сигарет, изъят товар на 3 млн грн – СБУ

В Одессе блокирован канал поставки контрафактных сигарет, изъят товар на 3 млн грн – СБУ

20:39 18.03.2021
Хасидов пустят в Умань на Рош ха-Шана при условии вакцинации и нормализации ситуации с Covid-19 – разговор Авакова и главы МИД Израиля

Хасидов пустят в Умань на Рош ха-Шана при условии вакцинации и нормализации ситуации с Covid-19 – разговор Авакова и главы МИД Израиля

18:29 18.03.2021
Украина присоединилась к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности

Украина присоединилась к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности

16:45 18.03.2021
Вакцина AstraZeneca от COVID-19 не приводит к образованию тромбов - британский регулятор

Вакцина AstraZeneca от COVID-19 не приводит к образованию тромбов - британский регулятор

16:00 18.03.2021
Украина и Китай изучают потенциал дальнейшей либерализации торговли – торгпред

Украина и Китай изучают потенциал дальнейшей либерализации торговли – торгпред

15:20 18.03.2021
Украина должна синхронизировать энергетическую систему с европейской в течение 3 лет – Зеленский

Украина должна синхронизировать энергетическую систему с европейской в течение 3 лет – Зеленский

15:19 18.03.2021
Украина и Литва будут сотрудничать в развитии ж/д и автомобильных перевозок

Украина и Литва будут сотрудничать в развитии ж/д и автомобильных перевозок

15:04 18.03.2021
Конференция по реформам в Украине состоится 6 июля в Вильнюсе

Конференция по реформам в Украине состоится 6 июля в Вильнюсе

14:51 18.03.2021
Зеленский не видит оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca в Украины

Зеленский не видит оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca в Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Во время видеоконференции советников лидеров "Нормандской четверки" обсуждалось возвращение в режим полного прекращения огня на Донбассе – Офис президента

Госдеп США призывает компании прекратить участие в реализации "Северного потока 2", если не хотят попасть под санкции

Офис президента Украины приветствует инициативу сенаторов США о предоставлении помощи Украине в сфере безопасности

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины с полуночи, один украинский военный погиб – штаб ООС

Украина присоединилась к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности

ПОСЛЕДНЕЕ

Перші два етапи конкурсу на посаду керівника САП пройшли 37 кандидатів

Первые два этапа конкурса на должность руководителя САП прошли 37 кандидатов

В Париже и нескольких департаментах Франции вводят "локдаун" из-за ситуации с COVID-19

Автоматическая выдача разрешений на въезд в ЕС для безвизовых путешественников начнется к 2022 году

Госдеп США призывает компании прекратить участие в реализации "Северного потока 2", если не хотят попасть под санкции

Минобороны Украины запустило процесс разработки нового автомобиля для ВСУ

Путин предложил Байдену открытую дискуссию "в прямом эфире"

Офис президента Украины приветствует инициативу сенаторов США о предоставлении помощи Украине в сфере безопасности

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины с полуночи, один украинский военный погиб – штаб ООС

Россиянин Килимник вместе с нардепом Деркачем пытался навредить связям США и Украины – посольство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА