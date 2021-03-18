Регулятор ЕС признал вакцину "AstraZeneca" безопасной – Степанов

Регулятор ЕС признал вакцину "AstraZeneca" безопасной, вакцина не увеличивает риск возникновения тромбов и является безопасной эффективной для защиты от рисков, связанных с коронавирусом, сообщим министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Регулятор ЕС признал безопасной вакцину "AstraZeneca". В Европейском агентстве по лекарственным средствам проверили и доказали: вакцина не увеличивает риск возникновения тромбов. И назвали ее "безопасной и эффективной для защиты от рисков, связанных с коронавирусом", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Министр выразил надежду, что это сообщение европейского регулятора развеет все страхи перед вакцинацией от коронавируса.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/