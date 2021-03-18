В Одессе блокирован канал поставки контрафактных сигарет, изъят товар на 3 млн грн – СБУ

В Международном аэропорту "Одесса" правоохранители блокировали канал поставки на территорию Украины незаконно изготовленных табачных изделий, изъято 100 тыс. пачек сигарет ориентировочной стоимостью более чем 3 миллиона гривен, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности Украины заблокировала в Международном аэропорту "Одесса" канал незаконного ввоза на таможенную территорию нашего государства партии сигарет. Сотрудники СБУ обнаружили 100 тыс пачек сигарет ориентировочной стоимостью более чем 3 миллиона гривен", - говорится в сообщении, на официальном сайте СБУ в четверг вечером.

Сейчас в рамках уголовного производства устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.

"Решается вопрос о наложении ареста на подакцизную продукцию. Продолжается досудебное расследование", - подытожили в СБУ.