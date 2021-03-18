Перші два етапи конкурсу на посаду керівника САП пройшли 37 кандидатів

У рамках конкурсного відбору на посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його заступника і керівника відділу 17 і 18 березня були проведені перші два етапи - комп'ютерне тестування на знання законодавства і на загальні здібності і навички.

За результатами тестування зі 133 осіб продовжать участь у конкурсі 43 кандидати. Наступними етапами конкурсу буде перевірка на поліграфі для претендентів на керівників САП і низка практичних завдань зі співбесідами для всіх учасників, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в конкурсній комісії.

Як зазначається, перший етап 17 березня тестування пройшли 98 осіб зі 133 кандидатів. Другий етап відбувся 18 березня, за його підсумками були відібрані 37 кандидатів на посади керівника САП і його заступника, і 15 кандидатів на посаду начальника відділу САП.

Із 37 кандидатів на посаду керівника САП і його заступника - 2 жінки, на посаду керівника відділу з 15 відділів - одна жінка.

Списки результатів першого і другого етапів конкурсу оприлюднені на сайті Офісу генерального прокурора.