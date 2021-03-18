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20:39 18.03.2021

Хасидов пустят в Умань на Рош ха-Шана при условии вакцинации и нормализации ситуации с Covid-19 – разговор Авакова и главы МИД Израиля

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Хасидов пустят в Умань на Рош ха-Шана при условии вакцинации и нормализации ситуации с Covid-19 – разговор Авакова и главы МИД Израиля

Ключевым условием приезда паломников из Израиля на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана будет нормализация эпидемиологической ситуации в Украине и предварительная вакцинация прибывших.

Как сообщается на странице министерства внутренних дел Украины, об этом договорился глава ведомства Арсен Аваков со своим израильским коллегой Арие Дери в ходе телефонной беседы в четверг.

"Во взаимодействии с нашими израильскими коллегами украинские правоохранители готовы организовать безопасное пребывание паломников из Израиля. Никаких препятствий нет, если у прибывших туристов будут соответствующие подтверждающие документы о вакцинации от COVID-19", - сказал Аваков.

 

Теги: #карантин #паломники #украина #мвд #израиль
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