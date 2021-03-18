Автоматическая выдача разрешений на въезд в ЕС для безвизовых путешественников начнется к 2022 году

Совет ЕС и представители Европарламента предварительно согласовали в четверг правила подключения к разным базам данных новой системы автоматической выдачи разрешений на въезд для безвизовых путешественников.

"Принятие этих правил станет последним законодательным шагом, необходимым для запуска системы ETIAS, которая, как ожидается, начнет действовать к 2022 году", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

ETIAS - это новая европейская система информации и разрешений. Она будет применяться к гражданам третьих стран, имеющим право на безвизовый въезд в ЕС, но которым надо будет получить предварительное разрешение на въезд через онлайн-заявку. Например, на текущий момент - это граждане Украины, Молдовы или Грузии.

Информация, представленная в заявке, будет автоматически сличаться с базами данных ЕС и соответствующими базами данных Интерпола, чтобы определить, есть ли основания для отказа во въезде.

Если не обнаружено совпадений или элементов, требующих дальнейшего анализа, то разрешение на поездку будет выдано автоматически и сразу. Ожидается, что так будет с большинством заявок. Если в какой-то из баз обнаружены проблемы с заявителем или неясности, то заявка будет обработана вручную компетентными органами.

Разрешение будет действовать в течение трех лет или до окончания срока действия паспорта, зарегистрированного при подаче заявления. Каждое такое заявление обойдется в 7 евро.

Предварительно согласованные правила позволят центральной системе ETIAS обеспечить подключение к Шенгенской информационной системе (SIS), Визовой информационной системе ЕС (VIS), системе въезда-выезда (EES), дактилоскопической базе Eurodac, базе данных о судимости граждан третьих стран (ECRIS-TCN), а также к базам данных Европола и Интерпола.