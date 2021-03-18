События

20:19 18.03.2021

Автоматическая выдача разрешений на въезд в ЕС для безвизовых путешественников начнется к 2022 году

2 мин читать
Автоматическая выдача разрешений на въезд в ЕС для безвизовых путешественников начнется к 2022 году

Совет ЕС и представители Европарламента предварительно согласовали в четверг правила подключения к разным базам данных новой системы автоматической выдачи разрешений на въезд для безвизовых путешественников.

"Принятие этих правил станет последним законодательным шагом, необходимым для запуска системы ETIAS, которая, как ожидается, начнет действовать к 2022 году", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

ETIAS - это новая европейская система информации и разрешений. Она будет применяться к гражданам третьих стран, имеющим право на безвизовый въезд в ЕС, но которым надо будет получить предварительное разрешение на въезд через онлайн-заявку. Например, на текущий момент - это граждане Украины, Молдовы или Грузии.

Информация, представленная в заявке, будет автоматически сличаться с базами данных ЕС и соответствующими базами данных Интерпола, чтобы определить, есть ли основания для отказа во въезде.

Если не обнаружено совпадений или элементов, требующих дальнейшего анализа, то разрешение на поездку будет выдано автоматически и сразу. Ожидается, что так будет с большинством заявок. Если в какой-то из баз обнаружены проблемы с заявителем или неясности, то заявка будет обработана вручную компетентными органами.

Разрешение будет действовать в течение трех лет или до окончания срока действия паспорта, зарегистрированного при подаче заявления. Каждое такое заявление обойдется в 7 евро.

Предварительно согласованные правила позволят центральной системе ETIAS обеспечить подключение к Шенгенской информационной системе (SIS), Визовой информационной системе ЕС (VIS), системе въезда-выезда (EES), дактилоскопической базе Eurodac, базе данных о судимости граждан третьих стран (ECRIS-TCN), а также к базам данных Европола и Интерпола.

Теги: #путешественники #разрешение #евросоюз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:44 17.03.2021
В Украине 18 марта восстанавливается процесс оформления и выдачи разрешений на оружие

В Украине 18 марта восстанавливается процесс оформления и выдачи разрешений на оружие

02:28 12.03.2021
Офис генпрокурора предупредил незаконную передачу в пользование литиевого месторождения

Офис генпрокурора предупредил незаконную передачу в пользование литиевого месторождения

20:36 07.03.2021
Настал момент для углубления политической ассоциации и экономической интеграции Евросоюза со странами Восточного партнерства

Настал момент для углубления политической ассоциации и экономической интеграции Евросоюза со странами Восточного партнерства

19:54 05.03.2021
Глава Еврокомиссии и президент США договорились урегулировать торговые споры вокруг Airbus и Boeing

Глава Еврокомиссии и президент США договорились урегулировать торговые споры вокруг Airbus и Boeing

20:28 04.03.2021
В ЕС предложен законопроект об обеспечении равной оплаты для женщин и мужчин за равный труд

В ЕС предложен законопроект об обеспечении равной оплаты для женщин и мужчин за равный труд

21:01 01.03.2021
В ЕС вступают в силу новые правила маркировки энергоэффективности бытовых приборов

В ЕС вступают в силу новые правила маркировки энергоэффективности бытовых приборов

22:55 25.02.2021
Европейские лидеры высказались за разработку международного договора о пандемиях

Европейские лидеры высказались за разработку международного договора о пандемиях

22:07 21.02.2021
Новые санкции ЕС против властей Беларуси прогнозирует оппозиция

Новые санкции ЕС против властей Беларуси прогнозирует оппозиция

19:18 15.02.2021
Парламент Эстонии призвал Запад консолидировать политику санкций против РФ

Парламент Эстонии призвал Запад консолидировать политику санкций против РФ

23:41 11.02.2021
Шмыгаль рассчитывает, что в 2021 году завершится пересмотр соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Шмыгаль рассчитывает, что в 2021 году завершится пересмотр соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госдеп США призывает компании прекратить участие в реализации "Северного потока 2", если не хотят попасть под санкции

Офис президента Украины приветствует инициативу сенаторов США о предоставлении помощи Украине в сфере безопасности

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины с полуночи, один украинский военный погиб – штаб ООС

Украина присоединилась к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности

Против Рабиновича открыли дело за публикацию "языковой" карты Украины без Крыма и с т.н. "Л/ДНР" – нардеп

ПОСЛЕДНЕЕ

В Одессе блокирован канал поставки контрафактных сигарет, изъят товар на 3 млн грн – СБУ

Перші два етапи конкурсу на посаду керівника САП пройшли 37 кандидатів

Первые два этапа конкурса на должность руководителя САП прошли 37 кандидатов

В Париже и нескольких департаментах Франции вводят "локдаун" из-за ситуации с COVID-19

Хасидов пустят в Умань на Рош ха-Шана при условии вакцинации и нормализации ситуации с Covid-19 – разговор Авакова и главы МИД Израиля

Госдеп США призывает компании прекратить участие в реализации "Северного потока 2", если не хотят попасть под санкции

Минобороны Украины запустило процесс разработки нового автомобиля для ВСУ

Путин предложил Байдену открытую дискуссию "в прямом эфире"

Офис президента Украины приветствует инициативу сенаторов США о предоставлении помощи Украине в сфере безопасности

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины с полуночи, один украинский военный погиб – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА