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19:21 18.03.2021

Офис президента Украины приветствует инициативу сенаторов США о предоставлении помощи Украине в сфере безопасности

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Офис президента Украины приветствует инициативу сенаторов США о предоставлении помощи Украине в сфере безопасности

В Офисе президента Украины (ОП) Владимира Зеленского высоко оценили законодательную инициативу группы сенаторов Демократической и Республиканской партий США о предоставлении помощи Украине в сфере безопасности и стратегической поддержке.

"Украина высоко ценит инициативу группы американских сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, о помощи нашему государству в сфере безопасности и стратегической поддержки. Возможное предоставление дополнительного финансирования оборонной сферы Украины поможет улучшить подготовку, вооружение и материально-техническое обеспечение военных и ускорит переход украинской армии на стандарты НАТО", - сообщается в телеграмм-канале Офиса президента Украины.

В ОП также отметили, что "США являются стратегическим партнером Украины, поэтому всегда рады возможности для укрепления украинско-американских отношений и углубления сотрудничества, в частности, в секторе национальной безопасности".

Кроме того, отмечается, что также "в Украине были бы рады приветствовать назначение специального посланника США для участия в переговорах в "Нормандской формате" для достижения мира на Донбассе".

Накануне группа американских сенаторов, представляющих обе палаты парламента США, инициировала внесение законопроекта на рассмотрение об усилении взаимодействия с Украиной в сфере безопасности.

Проект закона предусматривает предложения о дипломатической поддержке Украины, назначение специального представителя США по вопросам Украины, в том числе, который являлся бы также посредником по переговорам в "Нормандском формате", ежегодное выделение Украине военной помощи в военной сфере в размере до 300 миллионов долларов и иные меры.

Авторами документа стали сенаторы Джон Баррассо, Джин Шахин, Джим Риш, Боб Менендез, Роб Портман.

 

Теги: #сша #законопроект #безопасность #сенат
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