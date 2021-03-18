Путин предложил Байдену открытую дискуссию "в прямом эфире"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не хочет заочно "пикироваться" с президентом США Джо Байденом, и предложил ему пообщаться онлайн.

"Что бы нам не пикироваться вот так вот, заочно, мы можем, мы должны продолжать отношения. И вот о чем я сейчас подумал: "В прошлый раз инициатива телефонного разговора у президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии. Но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

"Мне представляется, что это было бы интересно и для народа РФ, и для народа США, и для других стран, имея в виду, что на нас, как на самых крупных ядерных державах, лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете", - подчеркнул президент РФ.

Путин заявил, что в четверг вечером даст поручение МИДу начать подготовку телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, который мог бы состояться либо в пятницу, либо в понедельник.

"Я бы не откладывал это в долгий ящик. Я на выходные хочу съездить в тайгу немножко отдохнуть. А так можно было или завтра, или в понедельник (провести разговор - ИФ). Мы готовы в любое удобное для американской стороны время. Я прямо сейчас после нашего разговора дам соответствующее поручение МИД ", - сказал Путин.