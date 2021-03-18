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18:57 18.03.2021

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины с полуночи, один украинский военный погиб – штаб ООС

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Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины с полуночи, один украинский военный погиб – штаб ООС

Российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня в четверг с начала суток по состоянию на 17.00, один украинский военнослужащий погиб в районе пгт Пивденное Торецкого горсовета Донецкой области, сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

Российские наемники открывали огонь из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - говорится в сообщении.

В это же время пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали почти 5 гектаров территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 50 взрывоопасных предметов.

Теги: #оос #ситуация
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