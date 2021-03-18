Украина присоединилась к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности, сообщила пресс-служба Министерства энергетики в четверг.

Согласно сообщению, соответствующее техническое соглашение подписал глава министерства Юрий Витренко в ходе визита президента Литовской Республики Гитанаса Науседы.

"Отныне Украина будет иметь одинаковый с государствами-членами НАТО доступ к возможностям поддержки НАТО процессов потенциального развития. Мы сможем получать полную, своевременную, качественную экспертизу по различным аспектам энергетической безопасности и привлекать лучший опыт стран-участниц НАТО", – цитирует Витренко пресс-служба ведомства.

Вместе с тем Украина и Литва подписали совместную декларацию о создании рабочей группы по усилению стратегического сотрудничества в сфере энергетики, заключающемся, в частности, в минимизации влияния Российской Федерации на энергетический сектор.

При этом Витренко подтвердил цели Украины в кратчайшие сроки отключить энергосистему от сетей России и Беларуси и синхронизировать ее с европейскими, а также отказаться в стратегическом плане от импорта э/э из РФ и Беларуси.

Со своей стороны. министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис высказался за необходимость координировать действия двух сторон и "концентрировать усилия на предотвращении манипуляций России и использованию энергии как инструмента геополитического шантажа".

По его словам, общие стоящие перед Литвой и Украиной угрозы открывают возможности для усиления энергетического партнерства между двумя государствами.