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18:07 18.03.2021

Киевское метро возобновило работу после проверки сообщения о "минировании", все станции открыты для пассажиров

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Киевское метро возобновило работу после проверки сообщения о "минировании", все станции открыты для пассажиров

Правоохранители завершили проверку сообщения о минировании станций метро в Киеве, сообщает КП "Киевский метрополитен" в Телеграм-канале.

"Взрывоопасные предметы не обнаружены. Все станции открыты на вход и выход. Метрополитен работает в обычном режиме", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, в четверг на электронный адрес одной из служб полиции Киева поступило электронное письмо о минировании семи станций метро на всех линиях движения. Станции "Театральная" и пересадочный узел на "Золотые ворота", станция "Дворец спорта" и пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого", станции "Майдан Независимости", "Крещатик", "Академгородок", "Красный хутор" и "Героев Днепра" были закрыты на вход и выход.

Теги: #киев #метро
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