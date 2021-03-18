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17:51 18.03.2021

В Днепре заблокировали деятельность крупного конвертцентра

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В Днепре заблокировали деятельность крупного конвертцентра

Служба безопасности Украины заблокировала в Днепре деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в несколько сотен миллионов гривень, клиентами которого были почти 30 местных предприятий, включая государственные.

"Через фиктивные фирмы дельцы вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Таким образом проводился ряд искусственных бестоварных операций, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку". Предварительно установлено, что общий оборот "конверта" составлял несколько сотен миллионов гривень. Действия злоумышленников нанесли убытки госбюджету в особо крупных размерах", - сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках уголовного производства запланировано проведение ряда экономических экспертиз, направленных на установление точного размера убытков, причиненных государству.

Также были проведены 11 одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах участников схемы. Были обнаружены и изъяты более 1 млн грн, бухгалтерская документация, печатки фиктивных и государственных предприятий, компьютерная техника с черной бухгалтерией. Изъятые доказательства присоединены к материалам дела.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников схемы.

Теги: #конвертцентр #днепр
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