Моряки с затонувшего судна вернулись в Украину - посольство

Украинские моряки из экипажа судна "Volgo Balt 179" в четверг, 18 марта, в сопровождении сотрудников посольства Украины в Румынии прибыли в пункт пересечения границы Рени (Украина).

"После оформления въезда на территорию нашего государства, украинские граждане организовано проследуют в г. Одесса, где их встретят представители компании-оператора затонувшего судна "Volgo Balt 179", - сообщает пресс-служба посольства.

Состояние здоровья всех десятерых спасенных моряков удовлетворительное.

Отмечается, что в период пребывания на территории Румынии моряки были обеспечены всем необходимым и прошли соответствующие лечебно-профилактические процедуры для организации их безопасной транспортировки в Украину.

Как сообщалось, 11 марта в Черном море у берегов Румынии затонуло судно "Volgo Balt 179" с 13 украинцами на борту. 10 моряков были спасены, двое погибли. Один считается пропавшим без вести.