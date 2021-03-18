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17:08 18.03.2021

Арахамия считает безосновательными обвинения Дубинского в причастности ОП к обнародованию записей разговоров Порошенко и Байдена

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Арахамия считает безосновательными обвинения Дубинского в причастности ОП к обнародованию записей разговоров Порошенко и Байдена

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает безосновательными обвинения нардепа Александра Дубинского о возможной причастности Офиса президента к обнародованию записей разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена.

"Что касается "пленок Деркача", лучше, чем американские спецслужбы никто не скажет о причинах и источниках их происхождения. Все остальное – это домыслы "мамкиных расследователей", - сказал Арахамия в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что Дубинский обвиняет всех во всем вместо того, чтобы осознать свои ошибки.

"Я с пониманием отношусь к этому тяжелому периоду жизни своего коллеги и воспринимаю это как признаки весенней депрессии", - отметил глава фракции.

Ранее Дубинский (внефракционный народный депутат) заявил, что Офис президента требовал от него принять участие в создании следственной комиссии Верховной Рады "по теме пленок Порошенко-Байдена".

"Именно Офис президента требовал от меня участия в той пресс-конференции, где Деркач опубликовал соответствующие пленки… Офис президента не просто согласовывал данные действия, а активно принимал в них участие", - сказал он, подчеркнув, что отказался от участия "в этой афере" и "создавать следственную комиссию пришлось лично главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии… который сегодня пытается замести свои следы в деле Порошенко-Байдена".

Теги: #дубинский #пленки #арахамия
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