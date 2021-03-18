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16:48 18.03.2021

Станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" в Киеве возобновили работу после проверки сообщения о "минировании"

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Станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" в Киеве возобновили работу после проверки сообщения о "минировании"

В Киеве правоохранители завершили проверку сообщения о минировании на станциях метро "Крещатик" и "Майдан Независиомсти", а также на пересадочном узле, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Взрывоопасные предметы не обнаружены", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Обе станции и пересадка открыты для пассажиров.

Продолжаются проверки на станции "Театральная" и пересадочном узле на "Золотые ворота", станции "Дворец спорта" и пересадочном узле на "Площадь Льва Толстого", а также на станциях "Академгородок", "Красный хутор" и "Героев Днепра".

Как сообщалось, в четверг на электронный адрес одной из служб полиции Киева поступило электронное письмо о минировании семи станций метро на всех линиях движения.

 

Теги: #киев #метро
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