Станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" в Киеве возобновили работу после проверки сообщения о "минировании"

В Киеве правоохранители завершили проверку сообщения о минировании на станциях метро "Крещатик" и "Майдан Независиомсти", а также на пересадочном узле, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Взрывоопасные предметы не обнаружены", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Обе станции и пересадка открыты для пассажиров.

Продолжаются проверки на станции "Театральная" и пересадочном узле на "Золотые ворота", станции "Дворец спорта" и пересадочном узле на "Площадь Льва Толстого", а также на станциях "Академгородок", "Красный хутор" и "Героев Днепра".

Как сообщалось, в четверг на электронный адрес одной из служб полиции Киева поступило электронное письмо о минировании семи станций метро на всех линиях движения.