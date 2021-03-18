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16:02 18.03.2021

Болгария вводит локдаун на 10 дней из-за ситуации с COVID-19

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Болгария вводит локдаун на 10 дней из-за ситуации с COVID-19

Власти Болгарии объявили о введении режима самоизоляции на территории всей страны сроком на 10 дней из-за ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщают в четверг европейские СМИ.

Ограничения начнут действовать с понедельника, 22 марта.

Во время локдауна в стране не будут работать школы, рестораны, театры и торговые центры. Закроются спортивные залы и казино. Для праздничных мероприятий, например свадеб, будет разрешено собираться группами не более 15 человек.

За время пандемии в Болгарии выявили 291 тыс. случаев заражения COVID-19, свыше 11,7 тыс. из них имели летальный исход.

Согласно данным местных служб здравоохранения, около 350 тыс. жителей Болгарии прошли вакцинацию первой дозой препаратов от коронавируса.

Теги: #болгария #локдаун
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