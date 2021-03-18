Жесткий карантин направлен на уменьшение нагрузки на систему здравоохранения - Радуцкий

Цель жестких карантинных мероприятий - в освобождении мест в больницах и уменьшении нагрузки на систему здравоохранения, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа").

"Мы хотим увидеть… снижение количества коек в больницах должно освободиться, возвратиться к пределу 50%. Сегодня в Киеве более 70%, в Ивано-Франковске – больше 90%. Для нас карантинные мероприятия – это уменьшение нагрузки на систему здравоохранения", - сказал Радуцкий журналистам в четверг в Киеве.

В то же время он отметил, что не видит оснований для остановки работы Верховной Рады в связи с введением жесткого карантина в Киеве: "В связи с тем, что сегодня надо принимать ряд очень важных законопроектов… я думаю, что Рада не будет закрываться, я не вижу оснований, чтобы Рада закрылась".

По словам Радуцкого, окончательное решение о порядке работы Верховной Рады в условиях жесткого карантина в столице - за председателем парламента Дмитрием Разумковым.

"Решение должен принимать председатель Верховной Рады… Но если будет ситуация очень плохая в Киеве, и в Верховной Раде также, то он примет такое решение", - отметил депутат.

Он напомнил, что в прошлом году подобное решение принималось, когда народные депутаты работали в режиме комитетов.