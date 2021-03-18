На Донбассе в районе Пивденного погиб боец ВСУ

На Донбассе в районе н.п.Пивденное в четверг в результате обстрела со стороны российских наемников погиб украинский военнослужащий, сообщает оперативно-тактическая группировка "Север".

"18 марта вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из артиллерийского вооружения и автоматического оружия недалеко от населенного пунктаПивденное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению спасти жизнь не удалось", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

На обстрел противника украинские защитники в ответ открыли огонь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.