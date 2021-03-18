Президент Литвы призвал к усилению санкций против РФ

Россия не предпринимает попыток закончить войну на Донбассе, поэтому необходимо укреплять санкции против нее, заявил президент Литовской Республики Гитанас Науседа во время официального визита в Украину.

"Литва последовательно поддерживает сотрудничество Украины и НАТО, и мы приветствуем реформы в Украине, мы высказываемся за воплощение Нормандского соглашения, но не можем спокойно смотреть на то, что Россия не придерживается своих обязательств. Мы не видим попыток России закончить войну на Донбассе, и потому приглашаем демократические государства укреплять санкции против России", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг.

Отдельно литовский президент обратился к украинским военным.

"Мы видим агрессию России против Украины и возрастающее количество нарушений. Литва всегда поддерживала, и будет поддерживать попытки Украины бороться с агрессором. Я отдельно обращаюсь к украинским военным, которые демонстрируют большую смелость: ваша прочность - это любовь к своей Родине, и эта твердость нас вдохновляет, и мы с вами. Слава Украине!" - подчеркнул он.

Науседа также подтвердил, что Литва поддерживает инициативу Украины по созданию Крымской платформы.

"Литва не признает Крымской аннексии, и активно декларирует, что это преступление. И в европейских институциях, и в ООН мы говорим: Крым - это Украина. Мы поддерживаем украинскую инициативу создать Крымскую платформу, которая не признает крымскую оккупацию", - указал глава государства.