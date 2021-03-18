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15:04 18.03.2021

Конференция по реформам в Украине состоится 6 июля в Вильнюсе

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Конференция по реформам в Украине состоится в Вильнюсе 6 июля 2021 года, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа во время официального визита в Украину.

"Не могу не сказать об очень важной конференции по реформам в Украине, которая состоится в Вильнюсе в июле. Я уже получил обещание президента посетить нас 6 июля на конференции. Это мероприятие станет прекрасной возможностью обсудить поддержку международным сообществом Украины", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг.

Науседа указал, что Литва видит усилия Украины в сфере реформ.

"Немало сделано: реформа земельного рынка, банковская реформа, сопротивление олигархам с возращением национализированных банков. Мы это видим и очень ценим", - отметил он.

Однако, как добавил президент, есть секторы, в которых Украине еще надо стараться.

"Это судебная система, правовая система, больше ответственности должно быть добавлено антикоррупционным институциям, как мы говорили во время нашей встречи. Независимость центрального банка - это также ценность, которую надо лелеять, потому что это условие стабильности", - пояснил Науседа.

Президент отметил, что есть определенные сферы, где необходимо больше усилий, и это дало бы не только возможность Украине получить больше финансов, но создать атмосферу доверия, которая необходима, чтобы приобщить международное сообщество к большему доверию и созданию больших перспектив.

"Думаю, вы на правильном пути, и наши надежды, желания - чтобы на этом пути вы еще немного быстрее шли", - заявил глава государства.

Теги: #украина #вильнюс #конференция
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