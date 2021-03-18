Зеленский не видит оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca в Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не видит оснований для ограничения использования препарата AstraZeneca для вакцинации украинцев от коронавируса.

"На уровне Украины пока что оснований для того, чтобы уменьшать вакцинацию AstraZeneca, я, честно говоря, не вижу", - заявил Зеленский во время совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой в четверг в Киеве.

Зеленский подчеркнул, что против самой доступной вакцины от коронавируса началась необоснованная "информационная атака"

"Мы вакцинировали сегодня около 90 тысяч людей. Это факт? Факт. Из 90 тысяч людей у нас ни одного летального случая, и это тоже факт. Я считаю, это информационная атака на AstraZenecu, или на Covishield, а я сам вакцинировался этой вакциной. Первая у меня была вакцинация. И я, как я уже говорил, стою перед вами, говорю и нормально себя чувствую. Это тоже факт. Поэтому я считаю, что это очень серьёзное противодействие информационное против этой вакцины. Она самая доступная"- отметил президент Украины.

Он добавил, что пока не знает, кто конкретно развязал эту "информационную войну", однако заверил, что Украина продолжит использовать вакцину.

Кроме того, президент заявил, что Минздрав не имеет информации, которая бы могла способствовать ограничению использования вакцины AstraZeneca.

Также глава государства отметил, что Украины сейчас активно "борется" за новые поставки вакцины от коронавируса.

"Видим несколько контрактов, ждем в марте, в конце марта, поставку вакцины нашего китайского партнера. Также ожидаем подписания и в ближайшее время мы получим окончательные сроки от поставщика вакцины под названием Pfizer. Это то, что есть в Украине. Это то, на что мы расчитываем", - резюмировал Зеленский.