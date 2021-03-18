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14:28 18.03.2021

Случаи повторного заболевания COVID-19 зафиксированы более чем у 1,3 тыс. украинцев – ЦОЗ

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Случаи повторного заболевания COVID-19 зафиксированы более чем у 1,3 тыс. украинцев – ЦОЗ

Случаи повторного заболевания COVID-19 зафиксированы у 1362 украинцев, сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Роман Родина.

"По информации наших областных лабораторных центров, по состоянию на 16 марта было зафиксировано 1362 случая повторного заражения COVID-19", - сказал он.

По словам Родины, речь идет именно о случаях повторного заражения, а не о случаях выявления длительного течения заболевания.

Родина также сообщил, что между первым и повторным случаем заболевания могло пройти от двух до восьми месяцев.

Он отметил, что секвинирование образцов, взятых при выявлении поторных случаев заражения, не проводилось, поэтому нет оснований приписывать возможность повторного заражения тому или иному типу коронавируса.

Родина также сообщил, что Минздрав и ЦОЗ в ближайшее время начнут серологическое исследование, которое позволит оценить распространение антител от COVID-19 среди населения Украины.

Как сообщалось, в начале февраля главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав готовится к проведению сероэпидимиологического исследования наличия у украинцев антител к COVID-19, которое позволит изучить кровь на наличие иммуноглобулина G в ходе исследования планировалось протестировать около 10 тыс. человек по всей территории Украины, у которых, в соответствие с репрезентативной выборкой, будет взята кровь.

Дизайн исследования подготовлен Советом национальной безопасности и обороны с привлечением социологов Национальной академии наук Украины. Исследование будет реализовано через ЦОЗ.

Теги: #повторение #covid_19 #украина
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