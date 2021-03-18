"Укрзализныця" не ограничивает движение через Киев и Львов

"Укрзализныця" не ограничивает движение через Киев и Львов в связи с введением жесткого карантина в этих городах.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе филиала "Пассажирская компания", по состоянию на 14.00 четверга, 18 марта, какие-либо ограничения железнодорожного движения дальнего следования через указанные города отсутствуют.

"Запрет высадки и посадки возможен только при специальном указании Минздрава, тогда как Львовская и Киевская области по состоянию на 18 марта остаются в "оранжевой" зоне", - подчеркнули в компании.

Как сообщалось, ограничение продажи билетов и высадки/посадки пассажиров касаются Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей.