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14:22 18.03.2021

"Укрзализныця" не ограничивает движение через Киев и Львов

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"Укрзализныця" не ограничивает движение через Киев и Львов

"Укрзализныця" не ограничивает движение через Киев и Львов в связи с введением жесткого карантина в этих городах.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе филиала "Пассажирская компания", по состоянию на 14.00 четверга, 18 марта, какие-либо ограничения железнодорожного движения дальнего следования через указанные города отсутствуют.

"Запрет высадки и посадки возможен только при специальном указании Минздрава, тогда как Львовская и Киевская области по состоянию на 18 марта остаются в "оранжевой" зоне", - подчеркнули в компании.

Как сообщалось, ограничение продажи билетов и высадки/посадки пассажиров касаются Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей.

Теги: #киев #укрзализныця #поезда #львов
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