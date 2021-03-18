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13:50 18.03.2021

Ткаченко считает спорным решение о введение в Киеве локдауна для культурных и креативных индустрий

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Ткаченко считает спорным решение о введение в Киеве локдауна для культурных и креативных индустрий

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает спорным решение о введении в Киеве локдауна для культурных и креативных индустрий.

"Ситуация напряженная. Хотя "оранжевая" зона сохраняется, но локдаун для культуры и креативных индустрий с 20 марта - однозначно спорное решение. Напомню, что именно культура и креативный бизнес добросовестно соблюдали и соблюдают требования санэпидем ограничений и понесли наибольшие экономические убытки из-за пандемии COVID-19", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

По мнению министра, принимая подобное решение, нужно учитывать последствия и предложить компенсацию за убытки культуры.

"Господин мэр, так почему в этих условиях остается работать общественный транспорт - не может быть просто риторическим вопросом, согласитесь. Покажите свое неравнодушие к культурно-креативной сфере. Со стороны министерства, мы готовы помочь", - добавил Ткаченко.

Как сообщалось, из-за стремительного распространения коронавируса в столице городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение с 20 марта ввести суровые карантинные ограничения.

 

Теги: #киев #карантин #ткаченко
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