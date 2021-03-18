В Верховный суд поступили новые иски по обжалованию санкций, введенных против Медведчука

В Кассационный административный суд Верховного суда поступили новые иски об обжаловании указа президента №64/2021 о применении санкций в отношении народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

"В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступили новые исковые заявления, которыми обжалуется указ президента от 19 февраля 2021 года № 64/2021", - говорится в сообщении Верховного суда.

В частности, по информации суда, 17 марта поступил иск, которым обжалуется п. 3 дополнения 1 ко введенному в действие этим указом решения СНБО, которым применены санкции в отношении истца – гражданки Украины Наталии Лавренюк.

"16 марта 2021 года подан иск по обжалованию п.5 дополнения 1 к решению СНБО, в соответствии с которым применены санкции к истцу гражданке Украины Оксане Марченко", - говорится в сообщении Верховного суда.

По информации суда, 15 марта в КАС ВС поступил иск об обжаловании п.1 дополнения 2 к решению СНБО, в соответствии с которым применены санкции к истцу международной коммерческой компании "EVIRER LTD" (ОАЭ).

"16 марта определением Верховного Суда открыто производство … по этому иску . Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании на 7 апреля 2021 года в 09.30", - говорится в сообщении Верховного суда.

Ранее в КАС ВС поступил иск от Медведчука об обжаловании указа о применении санкций в отношении него.

Таким образом, как поясняют в Верховном суде, в КАС ВС поступило 4 иска по обжалованию указа президента № 64/2021 о применении санкций.

Как сообщалось, СНБО 19 февраля ввел санкций против Медведчука и его супруги из-за финансирования терроризма, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел его в действие.