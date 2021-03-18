Участники боевых действий смогут вакцинироваться от COVID-19 вне очереди при наличии избыточных доз вакцины

Министерство здравоохранения добавило ветеранов АТО/ООС к категориям общественных деятелей, которые могут прививаться избыточными дозами вакцины.

"МОЗ добавил ветеранов АТО/ООС к категориям общественных деятелей, которые могут прививаться избыточными дозами вакцины Covishield", - говорится в сообщении Министерства по делам ветеранов, обнародованном в четверг.

Таким образом, участники боевых действий могут получить прививку после вакцинации группы первой очереди.

Отмечается, что в случае отказа людей из групп риска остатки доз с открытого флакона срочно предлагаются общественным деятелям, к которым теперь относятся ветераны АТО/ООС.

В связи с этим в Минветеранов призывают участников боевых действий, которые хотят вакцинироваться, записаться в список ожидания.