Эстония вышла на 1-е место в Европе по показателю кумулятивной заболеваемости COVID-19

В странах Балтии за сутки выявлено 2 704 случая коронавируса, что на 468 случаев меньше суточного прироста накануне.

В Эстонии за сутки зарегистрировано 1 700 новых случаев коронавируса, сообщил в четверг департамент здоровья республики. С начала пандемии в Эстонии выявлен 91 031 случай COVID-19. Еще 13 зараженных скончались, общее число жертв пандемии достигло 758.

Эстония по показателю кумулятивной заболеваемости коронавирусом вышла на первое место в Европе. Средняя суточная заболеваемость коронавирусом в республике за 14 дней на 100 тыс. человек составила 1 536,8 случаев. Как минимум одна доза вакцины введена у 150 844 человек (11,3% от численности населения), курс вакцинации завершен у 53 987 человек.

Коронавирус вышел на третье место по причинам смертности в Эстонии после сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Он потеснил травмы и отравления, на которые пришлось 75 смертей, сообщил портал телерадиовещания ERR со ссылкой на департамент статистики. За первые восемь недель года в Эстонии умерли 3 398 человек. Коэффициент смертности превысил красную черту.

В Литве за сутки подтверждено 522 новых случая коронавируса, от него скончались еще 10 человек, сообщает агентство BNS со ссылкой на департамент статистики республики. За 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. жителей в Литве составил 234,6 случая.

С начала пандемии в Литве зарегистрировано 207 469 случаев COVID-19. Число жертв пандемии в республике достигло 3 442. Всего с данным заболеванием связаны 6 950 смертей. Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 269 135 человек, обеими дозами - 111 907 человек.

В Латвии за сутки выявлено 482 новых случая коронавируса, 12 инфицированных умерли, сообщает BNS со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний. С начала пандемии в Латвии COVID-19 выявлен у 95 902 человек, умер 1 801 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 379,2 случая на 100 тыс. человек.

Заболеваемость COVID-19 в Латвии растет, поэтому следует думать об усилении ограничений, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении главный инфекционист Минздрава Уга Думпис, слова которого приводит новостной портал Delfi.ru.

Комментируя высказывания отдельных политиков о том, что ограничения из-за коронавируса в Латвии нужно частично смягчить, Думпис ответил, что сейчас нельзя об этом говорить. "Мы можем говорить только об усилении ограничений", - сказал он.