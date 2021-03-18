Оснований закрывать метро в Харькове из-за COVID-19 пока нет - секретарь горсовета

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов выступает против возможного закрытия метрополитена в связи с ростом числа заболеваний COVID-19.

"То ограничение метрополитена, которое было сделано в свое время (весной 2020 года - ИФ), я считаю, было сделано неправильно. Второго такого нельзя делать. В любом мегаполисе мира метрополитен закрывается последним, а ни в коем случае не первым", - сказал Терехов журналистам в пятницу.

Вместе с тем, он уклонился от ответа на вопрос, какие карантинные ограничения и когда могут быть введены дополнительно, подчеркнув лишь, что решение будет приниматься "очень взвешенно".

"Я буду смотреть, как будет развиваться динамика заболеваемости, какие ограничительные мероприятия применять, очень взвешенно", - сказал Терехов.

Как сообщалось, с 17 марта по 25 мая 2020 года метро в Харькове приостанавливало работу в связи с введением мер, направленных на недопущение распространения COVID-19.