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13:12 18.03.2021

Население Австралии на фоне закрытия границ сократилось впервые более чем за 100 лет

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Население Австралии на фоне закрытия границ сократилось впервые более чем за 100 лет

Власти Австралии на фоне закрытия границ из-за пандемии коронавируса COVID-19 первый раз со времен Первой мировой войны зафиксировали за последнее время небольшую убыль населения, заявил директор по вопросам демографии Австралийского бюро статистики Фил Браунинг.

"Последний раз, когда мы наблюдали сокращение населения, это был декабрь 1916 года, во время Первой мировой войны", - цитируют его СМИ.

Он пояснил, что за последние полгода отмечалось снижение миграции в Австралию.

"За последний квартал это сокращение не было перевешено естественным приростом, что привело к небольшому снижению численности населения", - пояснил он.

СМИ напоминают, что в ходе пандемии власти Австралии - с населением 25,76 млн человек - закрыли границы страны. В сочетании с активным тестированием на наличие коронавируса, отслеживанием контактов и быстрым введением изоляции это позволило сократить уровень заражений COVID-19 и возобновить - с рядом ограничений - жизнь коммерческого сектора страны.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Австралии за время пандемии диагностировали немногим более 29,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, 909 инфицированных скончались. Более 26,2 тыс. австралийцев выздоровели.

Теги: #закрытие #население #австралия
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