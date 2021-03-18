В Днепре контрразведка СБУ задержала агента, работавшего на "спецслужбу" т.н. "ДНР"

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре агента "министерства государственной безопасности" так называемой "ДНР", который собирал разведывательную информацию об украинских воинских подразделениях, дислоцированных на территории региона, сообщает пресс-центр СБУ в четверг.

"По предварительной версии следствия, житель временно неподконтрольной украинской власти территории Донетчины был завербован главарями незаконных вооруженных формирований. По заданию представителей так называемого "МГБ ДНР" был направлен в Днепропетровскую область для сбора разведывательной информации. Злоумышленников, прежде всего, интересовали сведения о личном составе и военной технике подразделений Вооруженных Сил Украины", - отмечают правоохранители.

Они подчеркивают, что, для получения разведданных, "кураторы" создали с информатором закрытые каналы связи, в том числе для отправки электронных сообщений.

Отмечается, что для перемещения по территории региона и ведения наружного наблюдения злоумышленник использовал собственный автотранспорт.

"Во время обысков по адресу проживания вражеского агента правоохранители обнаружили: компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности; оружие и боеприпасы", - сообщают в СБУ.

Там подчеркивают, что следователи органов безопасности сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители добавляют, что сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.