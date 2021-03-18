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13:02 18.03.2021

Харьковские школьники пока не переходят на дистанционное обучение – секретарь горсовета

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Харьковские школьники пока не переходят на дистанционное обучение – секретарь горсовета

Школы Харькова пока не переходят на дистанционное обучение, заявил секретарь горсовета Игорь Терехов.

"Мое решение по школам будет следующее. Сегодня у нас четверг, завтра пятница - дети учатся в стандартном режиме. Со следующей недели они уходят на каникулы, а там будем смотреть", - сказал Терехов журналистам в четверг.

Он подчеркнул, что не может сказать, сколько точно продлятся каникулы.

Терехов также раскритиковал региональную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС), которая в среду вечером в закрытом режиме решила рекомендовать с четверга перевести старшеклассников на дистанционное обучение, но опубликовала свое решение только в четверг утром.

"Нельзя просто взять, вечером провести комиссию, а утром сказать "дети не идут в школу". А что делать родителям?.. Нельзя спонтанно так делать", - сказал Терехов.

Как сообщалось, харьковская региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям своим решением в связи с ростом числа заболеваний COVID-19 усилила карантинные ограничения на территории области, а также рекомендовала школам с четверга, 18 марта, перевести учеников на дистанционное обучение (за исключением 1-4 классов).

Теги: #учеба #харьков #школы
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