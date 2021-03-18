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11:58 18.03.2021

Минреинтеграции намерено до июня подготовить окончательный вариант законопроекта о госполитике переходного периода

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Минреинтеграции намерено до июня подготовить окончательный вариант законопроекта о госполитике переходного периода

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий намерено до июня подготовить окончательный вариант законопроекта о государственной политике переходного периода.

"Он будет дорабатываться. Тот драфт, который есть, на сегодняшний день не является окончательным. Мы планируем выйти на более менее окончательный драфт ближе к началу лета, где-то на июнь", - сказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко на пресс-конференции в четверг в Киеве.

По его словам, после того, как будет представлен окончательный вариант законопроекта, министерство планирует выйти с информационными посылами, которые будут важны для продвижения инициативы как на оккупированной так и на подконтрольной территории Украины.

Кроме того, законопроект будет направлен в Венецианскую комиссию для получения ее выводов.

 

Теги: #госполитика #переходный
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