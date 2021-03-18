В Украине ожидается прохладная погода, возможны осадки

В ближайшие двое суток в Украине ожидается прохладная и влажная погода, которую будет определять поле пониженного атмосферного давления.

Как сообщает Укргидрометцентр, в пятницу, 19 марта, в Украине местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь.

Ночью, утром на дорогах западных областей местами гололедица, в восточной части кое-где туман. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью в западных областях 2-7° мороза, на остальной территории от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, на крайнем юге страны до 8 тепла; в Карпатах ночью 10-13, днем 4-9° мороза.

В Киеве в пятницу местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 марта самая высокая температура днем была (+20,2°) в 1990 году, самая низкая ночью (-16,4°) в 1928 году.

В субботу, 20 марта, в Украине, кроме западной части, местами небольшой мокрый снег, днем на юге - небольшой дождь. Ночью и утром на дорогах западных областей местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в западной части 4-9° мороза, в Карпатах и на Прикарпатье до 12° мороза, на остальной территории от 1° тепла до 4° мороза; днем 2-7° тепла, в южной части и на Закарпатье до 9°.

В Киеве в пятницу ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.