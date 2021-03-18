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11:46 18.03.2021

КЛИЧКО: С 20 МАРТА ТРАНСПОРТ БУДЕТ РАБОТАТЬ С ЗАПОЛНЕННОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 50%

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КЛИЧКО: С 20 МАРТА ТРАНСПОРТ БУДЕТ РАБОТАТЬ С ЗАПОЛНЕННОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 50%

КЛИЧКО: С 20 МАРТА ТРАНСПОРТ БУДЕТ РАБОТАТЬ С ЗАПОЛНЕННОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 50%

Теги: #киев #карантин #транспорт
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