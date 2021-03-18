КЛИЧКО: С 20 МАРТА ТРАНСПОРТ БУДЕТ РАБОТАТЬ С ЗАПОЛНЕННОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 50%
КЛИЧКО: С 20 МАРТА ТРАНСПОРТ БУДЕТ РАБОТАТЬ С ЗАПОЛНЕННОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 50%
КЛИЧКО: С 20 МАРТА ТРАНСПОРТ БУДЕТ РАБОТАТЬ С ЗАПОЛНЕННОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 50%
Минреинтеграции намерено до июня подготовить окончательный вариант законопроекта о госполитике переходного периода
БЮДЖЕТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КИЕВА ПЕРЕХОДЯТ НА ДИСТАНЦИОННУЮ РАБОТУ, ЧАСТНОМУ БИЗНЕСУ МЭРИЯ ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕТ "УДАЛЕНКУ"
Минреинтеграции намерено до июня подготовить окончательный вариант законопроекта о госполитике переходного периода
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